Bari, il 3 luglio il magnifico Steve Vai al Teatro Petruzzelli

Inviolate World Tour di Steve Vai comprende una serie di tappe in Europa. Vai sarà sul continente fino a metà luglio e il tour toccherà anche l’Italia in cinque occasioni, tra le quali la tappa di Bari il 3 luglio 2022 al Teatro Petruzzelli in esclusiva per tutto il sud Italia. I concerti italiani saranno aperti da Gianni Rojatti vs DANG!, l'ensemble musicale inedito scelto dal chitarrista come special guest in apertura a tutte le date del suo tour italiano.

Gianni Rojatti è da anni un chitarrista tra quelli più in vista della scena rock, progressive e shred italiana mentre i DANG! sono lo stupefacente duo di sax e batteria formato da Marco Scipione e Daniel Fasano, strumentisti acclamati nei più svariati contesti stilistici. La proposta musicale del trio ben si sposa con l’eccentricità e la vivacità che hanno sempre contraddistinto la musica di Steve Vai; nel loro set Gianni Rojatti vs DANG! sciorinano decisi richiami al synth pop anni ’80, impennate progressive metal, virtuosismi e un’irriverente attitudine punk rock. Il tutto unito a deflagranti improvvisazioni e inattesi inserti elettronici. Gianni Rojatti e DANG! si incontrano grazie alle registrazioni dell’imminente disco di debutto del duo in cui Rojatti ha preso parte come ospite incidendo alcune parti di chitarra. L’intesa è, a detta loro, “satanica e bellissima” tanto da spronare Gianni Rojatti a invitare i DANG! a condividere le aperture a Steve Vai, per il quale era già stato l’opening act ufficiale nel Passion & Warfare Anniversary Tourdel 2016. Gianni Rojatti Vs DANG! promette dal vivo uno spettacolo coinvolgente e fuori dagli schemi. Una proposta musicale ed artistica che ha colpito e divertito Steve Vai - che li ha voluti per questo tour - e che, sicuramente, farà allo stesso modo con il pubblico.

Vai sarà accompagnato dai collaboratori di lunga data Dave Weiner (chitarra, tastiere), Philip Bynoe (basso) e Jeremy Colson (batteria). Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai ha inoltre preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi. È anche autore del libro di teoria musicale Vaidology: Basic Music Theory for Guitar Players (Hal Leonard).

