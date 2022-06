Bari pazza di Vasco: il 22 giugno maxi concerto al San Nicola con 50mila presenze

Il grande giorno è quasi arrivato. Mercoledì 22 giugno Vasco Rossi sarà in concerto a Bari con il suo live tour: la città Metropolitana pugliese è compresa tra i cinque appuntamenti annunciati sui social per infoltire il tour. Teatro della straordinaria esibizione sarà lo Stadio San Nicola di Bari. La tournée di Vasco era in programma nel 2020 e rimandata al 2021 e poi ancora al 2022, a causa della pandemia. In queste serate, a Bari il San Nicola è stato costantemente illuminato per verificare che l’accesso e gli impianti fossero correttamente abilitati. Come è noto, infatti, l’impianto barese è oggetto da oltre due mesi di un restyling che si concluderà soltanto a fine luglio. La città ha risposto in maniera incredibile al richiamo del Blasco: attesi oltre 50mila spettatori (biglietti ormai sold out) che potranno accedere allo stadio anche speciali servizi navetta predisposti dall’Amtab, in partenza dalla stazione centrale. Nella zona circostante il San Nicola, infine, sarà vietata per sicurezza la vendita di bottiglie in vetro o lattine che non potranno essere introdotte nella struttura.

© Riproduzione riservata