Bari, Giovanni Allevi arriva al Teatro Petruzzelli il 26 maggio con la sua “Estasi”

Giovanni Allevi sarà in concerto al Teatro Petruzzelli di Bari il 26 maggio 2022 alle 21.00 con l''Estasi Piano Solo Tour. Un appuntamento davvero di rilievo per il Politeama barese. A distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, il Maestro Giovanni Allevi è di nuovo protagonista della scena musicale con Estasi , il nuovo album di pianoforte solo, uscito il 5 novembre 2021 su tutte le principali piattaforme e store digitali del mondo. Un lavoro ricco di un’intensa ricerca di scrittura introspettiva, di sperimentazioni ed originali intuizioni melodiche e ritmiche. Undici tracce in cui il compositore, con le note del pianoforte, conduce per mano l’ascoltatore attraverso le molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi. L’ispirazione nasce da un episodio che l’artista ha vissuto in pieno centro nella Capitale, dopo aver contemplato una statua del Bernini: il cuore prese a battergli all’impazzata, finchè non si trovò a terra, circondato di estranei, con una costola rotta. Un frangente che Allevi definisce appunto “Estasi”, ovvero uscire fuori di sé, vivere una condizione di espansione della propria mente, superare il limite di apparente finitezza per toccare l’abisso. Da lì, la volontà di raccontare in musica questa esperienza, per poterla condividere al di là delle parole, perché solo le note possono riportarne il senso profondo. E’ stato un lavoro di ricerca musicale estenuante, che vede nel brano “Estasi” non l’inizio, ma il suo tanto sperato approdo.

