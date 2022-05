Due rinvii, ma ora è realtà: Gianna Nannini a Bari il 18 maggio al Teatroteam

Si è quasi temuto di non vederla più, ma, dopo due rinvii, Gianna Nannini sarà a Bari, il 18 maggio. La prima parte di “In Teatro Tour 2022”, la tournée italiana della grande cantautrice, era stata, infatti, posticipata a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista, dovuti all’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento, a causa delle norme restrittive vigenti nei difficili mesi della pandemia. Il tour toccherà, quindi, la Puglia in una sola data, appunto il 18 maggio al Teatroteam: saranno quindi validi i biglietti delle due date precedentemente annunciate, ovvero del 19 marzo 2022 allo stesso Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari. Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, a grande richiesta Gianna Nannini ha deciso di tornare sul palco dall’1 aprile 2022 per un tour che prevedrà la sua esibizione piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

