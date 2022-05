Bari, grande evento il 12 maggio con Mario Biondi al Taetroteam

C’è anche Bari tra le città che Mario Biondi annuncia con dieci nuove date per il suo tour nei teatri del 2022. Una straordinaria integrazione che va ad aggiungersi agli appuntamenti già programmati all’Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’evento nel capoluogo pugliese, che certamente registrerà il tutto esaurito, è in programma per giovedì 12 maggio al Teatroteam, alle 21. L’ultimo album di Mario Biondi è “Dare”, un progetto ricco di collaborazioni. L’artista ha spiegato lo spirito che ha animato il disco, sottolineando come “Dare” sia un’attitudine oltre che una scelta di vita. Nella sua ultima fatica, quindi, Biondi torna al suo vero sound, collaborando con le band che hanno dato lustro alle sue canzoni. Una riscoperta delle origini che il cantautore ha scelto per festeggiare i suoi cinquant’anni con il suo pubblico, rimarcando come l’esibirsi dal vivo sia “un’emozione che gli pervade l’anima”. Non a caso, la data di uscita di “Dare” è stata lo scorso 29 gennaio, giorno successivo al suo cinquantesimo compleanno. L’album contiene dieci inediti, più tre rivisitazioni di grandi successi della musica mondiale.

© Riproduzione riservata