Meteo: in lieve diminuzione temperature su Puglia garganica

Al Sud e in Sicilia, annuvolamenti diffusi sulle aree appenniniche e nell'entroterra siciliano con deboli rovesci e qualche isolato breve temporale si rilievi calabro-lucani e su quelli della Sicilia orientale, in rapido miglioramento all'imbrunire con cielo stellato; ampio e prevalente soleggiamento sul restante Meridione, salvo addensamenti poco significativi che tra mattina e primo pomeriggio interesseranno le altre zone di Campania e Basilicata.

Temperature: minime in lieve rialzo su Campania e Sicilia. Massime in aumento su Sicilia centroccidentale; in lieve diminuzione su Puglia garganica. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali al Sud; deboli variabili sul resto del paese, a regime di brezza nelle ore centrali lungo le coste. Mari: da mossi a poco mossi Adriatico centromeridionale, Ionio e Stretto di Sicilia, quest'ultimo con moto ondoso in lenta diminuzione; poco mossi o quasi calmi gli altri bacini.

