Elezioni nella Bat, prevale il centrodestra. Eletti Sisto e Mariangela Matera

Ad urne chiuse i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre deducibili dalla Prefettura ci dicono che, nella Bat, le partite nei collegi uninominali le ha vinte entrambe il centrodestra. Al Senato è stato eletto Francesco Paolo Sisto, con oltre 142.000 voti e il 43,5 di percentuale di preferenze. Davanti a lui Michele Coratella, del Movimento 5 stelle, e Domenico Lomelo, del centrosinistra.

Anche per quanto riguarda l'uninominale della Camera, affermazione di Mariangela Matera, eletta per il centrodestra con oltre 59.000 voti ed il 40% delle preferenze. Precede Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, e Sabino Zinni, del centro-sinistra.

Nella bat hanno votato complessivamente 173.028 elettori, per una percentuale del 55,6. La città con la maggiore percentuale di affluenza è stata Bisceglie, con il 57,8, davanti a Trani, con 57,5, e Andria, con 57,3.

