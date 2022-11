Imprese, Banca Italia: nel 2022 bene fatturati e export Puglia

Nonostante il caro bollette e il rincaro delle materie prime, "nei primi nome mesi del 2022" in Puglia "è aumentato il fatturato nominale delle imprese". Lo rileva l'aggiornamento congiunturale di Banca d'Italia "L'economia della Puglia" presentato questa mattina a Bari. Anche la dinamica delle ore lavorate è stata positiva ma "in misura meno accentuata rispetto allo scorso anno", evidenzia Banca Italia. "Le imprese" però "prevedono un rallentamento delle vendite nel prossimo semestre". "Le tensioni nelle catene di fornitura riguardano - si legge nella relazione - anche fattori produttivi diversi da quelli energetici: oltre il 70% delle imprese partecipanti al sondaggio segnala difficoltà connesse con l'aumento dei prezzi di materie prime non energetiche e semilavorati e circa la metà rileva problemi su costi e tempi della logistica e l'indisponibilità di input". Nel primo semestre 2022 le esportazioni hanno registrato un incremento del 24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, la crescita è stata meno intesa rispetto al resto del Sud (32,4%) ma di poco superiore a quella dell'Italia (22,5%).

