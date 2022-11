Economia in Puglia: cresce del 5,6% nei primi 9 mesi del 2022 ma ora si teme per la crisi

L'economia pugliese cresce anche nel 2022 nonostante la guerra e la crisi economica. Nei primi 9 mesi dell'anno, secondo quanto stimato dall'indicatore trimestrale dell'economia regionale della Banca d'Italia, l'attività economica è cresciuta nella 5,6% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno quando era al 5,4% nel Mezzogiorno. Si tratta di un lieve rallentamento però rispetto al 2021 quando raggiunse il 6%. Un rallentamento, secondo il direttore della sede di Bari, Sergio Magarelli, destinato ad aumentare per via della crisi.

A pesare l'aumento dei costi energetici e nelle forniture, oltre ai problemi legati all'occupazione (pur in crescita del 6,1% ma intorno al 40%) soprattutto femminile. A dare speranze e permettere alla Puglia di uscire dal clima di incertezza sono il Pnrr e i fondi collegati. Sono già arrivati quasi 5 miliardi e questo potrebbe spingere l'economia regionale addirittura a fare da traino ad una nuova ripresa dell'interno Mezzogiorno.

