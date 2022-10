Caro gasolio, Coldiretti Puglia: pescherecci in crisi

"Il caro carburante con il prezzo medio del gasolio che e' praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno ha costretto i pescherecci a navigare in perdita o a tagliare le uscite, favorendo le importazioni di pesce straniero, considerato che fino ad oltre la meta' dei costi che le aziende ittiche devono sostenere e' rappresentata proprio dal carburante". E' quanto afferma Coldiretti Puglia, in occasione della giornata della Pesca Trasparente a Torre a Mare, promossa da Coldiretti ImpresaPesca e Mipaaf, per far conoscere caratteristiche del pesce a miglio zero. "In Puglia l'effetto dell'incremento del prezzo medio del gasolio - spiega la Coldiretti regionale - si e' abbattuta come una tempesta sull'attivita' dei pescherecci gia' duramente colpiti dalla riduzione delle giornate di pesca. Fino ad oltre la meta' dei costi che le aziende ittiche devono sostenere e' rappresentata proprio dal carburante. Con gli attuali ricavi la maggior parte delle imprese di pesca - spiega Impresapesca Coldiretti Puglia - non riesce a coprire nemmeno i costi energetici oltre alle altre voci che gli armatori devono sostenere per la normale attivita'. Di questo passo uscire in mare non sara' economicamente sostenibile".

