Bari, nuovi investimenti nel settore della consulenza IT: altre 100 assunzioni

Arriveranno presto a mille, aumentando di un centinaio, i dipendenti baresi della Fincons Group, azienda nel settore

della consulenza IT e system integration con 40 anni di esperienza sul mercato italiano e internazionale e 2.400

collaboratori nel mondo. L' azienda ha inaugurato oggi a Bari, nei pressi dell'aeroporto, "Future Gateway", un centro di innovazione costruito secondo i più moderni

standard tecnologici e realizzato in funzione del benessere delle persone, con spazi ampi e funzionali, postazioni

all'avanguardia e ambienti dedicati alla creatività e al relax.

L'edificio ospiterà

il 'Fincons Group Delivery Center', nato nel 2008 a Bari per offrire servizi IT e progetti di innovazione alle aziende clienti di tutto il mondo. Con la nuova sede è in previsione

l'assunzione, come detto, di altre 100 persone, "Essere una 'Family company' significa - ha dichiarato Michele Moretti, ceo di Fincons Group, originario del capoluogo pugliese - compiere scelte che vanno oltre il beneficio immediato, mantenendo una visione saldamente

orientata al futuro. L'inaugurazione del nostro Future Gateway è

proprio questo: un investimento sul futuro, per i nostri clienti, per le nostre persone, per il territorio".

"Il raggiungimento di un traguardo reso ancora più

straordinario se ripenso a tutta la strada che abbiamo percorso fino a oggi qui a Bari. In meno di 15 anni - ha aggiunto - il

nostro Delivery Center è cresciuto nel numero di clienti e di persone, oggi siamo 900 e prevediamo di superare presto il

traguardo di mille, nelle tecnologie utilizzate e nel livello dei progetti realizzati, diventando un punto di riferimento per

moltissime aziende clienti in Italia e all'estero"

