Centro per l'impiego della Bat: tra giugno e settembre ricevute 4700 candidature

Dal 13 giugno al 15 settembre, i Centri per l’impiego della Bat hanno ricevuto 4700 candidature per le loro offerte di lavoro: si registra un incremento del 400%, considerate le 997 candidature inviate al 13 giugno. Questa è la rilevazione emersa dai report effettuati nei mesi estivi dai Centri per l’impiego della Sesta Provincia, un segnale di fiducia espresso dagli utenti nei confronti delle azioni intraprese per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In particolare, nell’ultima edizione del report, emerge il dato dei quasi 1200 curricula trasmessi alle aziende, frutto del processo di analisi e screening da parte degli operatori dei Centri per l’impiego della Bat. Da un’osservazione più attenta, si evidenzia la media di 3,26 cv trasmessi per ogni offerta di lavoro attiva su Lavoro per te, il portale della Regione Puglia dedicato a coloro che sono alla ricerca di occupazione, un’indicazione che evidenzia l’allineamento delle esperienze formative e professionali degli utenti con le proposte lavorative presenti sul territorio. Risultano ad oggi in leggera crescita gli annunci aperti, pari a 129. Nell’infografica elaborata sono presenti in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, divisi per categorie. Le offerte pubblicate garantiscono opportunità lavorative in numerosi ambiti, con proposte dedicate a ogni tipologia di utente.

