Centri per l'impiego in Puglia, la Bat incrementa le offerte

Tra agosto e settembre le aziende della Bat hanno aumentato la ricerca di personale attraverso il canale offerto dai Centri per l’impiego della sesta provincia. Dall’analisi dei dati, emerge un aumento delle offerte di lavoro con 127 annunci attivi, pari a un incremento del 3% rispetto alla precedente analisi effettuata in data 26 luglio.

Le candidature pervenute continuano a registrare il trend nettamente positivo evidenziato dagli scorsi report, con quasi 3900 curriculum inviati alle varie offerte presentate dai Centri per l’impiego della Bat su Lavoro per te, il portale della Regione Puglia dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sulla base della valutazione e dell’analisi delle candidature arrivate, sono stati selezionati circa 1100 curriculum destinati al soddisfacimento delle richieste di personale giunte dalle aziende.

Il settore che si conferma al vertice della classifica è “Commercio e artigianato”, con 135 figure professionali, seguito da “Turismo e ristorazione” con 47 professioni ricercate. Il dato più interessante di questa edizione del report riguarda “Sanità, servizi alla persona e pulizia” con aumento pari a sei volte quello evidenziato precedentemente, raggiungendo così il numero di 40 posizioni ricercate. La stessa dinamica riguarda anche “Industria e trasporti” con un terzo in più di profili presenti (46) e “Costruzioni, impianti e immobiliare”, con quasi il doppio di posti ricercati (44). Restano stabili invece “Tessile-abbigliamento-calzaturiero” (38 posizioni) e “Amministrativo e ICT”(23 offerte), mentre risulta in lieve calo l’agroalimentare (7 professioni ricercate).

Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

© Riproduzione riservata