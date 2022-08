Banca Popolare di Bari acquista ramo d'azienda Banca del Sud

La Banca Popolare di Bari, controllata da Mediocredito Centrale ha perfezionato con successo l'operazione di acquisizione del ramo di azienda di Banca del Sud, composto da quattro filiali situate nei comuni di Caserta, Avellino, Napoli, Salerno. L'operazione, svolta da BPB in coordinamento con la Capogruppo - riferisce una nota - avrà piena efficacia giuridica dal 1 settembre 2022. "L'operazione - prosegue la nota - consente alla Banca Popolare di Bari di rafforzarsi ulteriormente nel Mezzogiorno, territorio strategico per l'Istituto, in coerenza con il Piano Industriale. Le caratteristiche delle quattro filiali consentono di aumentare gli impieghi nei confronti di famiglie e imprese. I clienti delle filiali oggetto dell'operazione si sposteranno su Banca Popolare di Bari senza alcun onere a loro carico e potranno, inoltre, accedere all'ampio e diversificato portafoglio prodotti dell'Istituto pugliese".

