Energia, al via in Puglia l'agrisolare sui tetti di 2mila aziende

Non sarà la soluzione definitiva ma di certo aiuterà non poco gli imprenditori agricoli. Contro il caro energia al via l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 2mila aziende agricole, serre e stalle in Puglia. Un intervento senza consumo di suolo, contribuendo alla transizione green e alla sovranità energetica con cittadini e imprese in difficoltà per i rincari dell’elettricità scatenati dalla guerra in Ucraina. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico con le modalità operative della misura ‘Parco Agrisolare’, inserita nella missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica", che mette a disposizione 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR a disposizione dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Una opportunità – aggiunge Coldiretti Puglia – che consente l’installazione di pannelli fotovoltaici ma senza consumare terreno fertile, una prima importante risposta alla mobilitazione di Coldiretti a sostegno delle campagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori, con la stangata per il caro gasolio di 1,2 miliardi a carico dell’agroalimentare che assorbe in Puglia dal campo alla tavola oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno dei consumi totali. Le domande di accesso agli incentivi potranno essere presentate dalle ore 12. 00 del giorno 27 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2022, attraverso il portale messo a disposizione dal GSE e accessibile dall'Area Clienti.

© Riproduzione riservata