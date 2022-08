Vino, Coldiretti Puglia: "Al via vendemmia con il 15% di grappoli in meno"

Al via con almeno sette giorni di anticipo rispetto allo scorso anno la vendemmia 2022 in Puglia con la siccità e il caldo oltre i 40 gradi che hanno tagliato la produzione almeno del 15% a livello regionale con i vigneti messi a dura prova anche da nottate con afa e temperature minime sempre molto alte che non hanno permesso ai grappoli di prendere un po' di "respiro" climatico con il tradizionale sbalzo termico.

E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, in occasione dell'avvio della vendemmia in Puglia di ottima qualità con il distacco del primo grappolo nell'azienda vitivinicola Cantine Due Palme a Cellino San Marco. La produzione regionale quest'anno - sottolinea la Coldiretti Puglia - si stima in calo del 15% per un quantitativo intorno agli 8,5 milioni di ettolitri, ma molto dipenderà sia dall'evoluzione delle temperature che influiscono sulla maturazione che dalla clemenza del clima che inciderà sui vigneti e sulle quantità prodotte.

In Puglia si attende comunque una annata di ottima qualità anche se l'andamento della raccolta sarà influenzato molto dal resto del mese di agosto e da quello di settembre per confermare le previsioni anche sul piano quantitativo. In Salento nelle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto lo stress dovuto ai picchi prolungati di alte temperature stanno portando - dice Coldiretti Puglia - a scompensi nella maturazione delle uve con un anticipo dell'epoca vendemmiale.

