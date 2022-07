Due nuovi Bonus da 500 e 300 euro per le famiglie: agevolazioni per chi abita in Puglia

Buone notizie per chi ha bisogno di un nuovo pc o cerca delle agevolazioni per avere una casa più tecnologica ed è residente in Puglia

Sono in arrivo due bonus pensati ad hoc: uno di 300 euro per la connessione ad internet e uno che arriva addirittura a 500 euro per un pc nuovo possono veramente fare la differenza, Il nostro Paese da sempre risulta non essere al passo con gli standard europei nell’ambito tecnologico , per tale motivo nasce questa misura.

Come si ottengono i bonus?

Il bonus da 300 euro viene erogato a tutte le famiglie italiane senza neppure richiedere l’ISEE per avere una connessione più performante. Infatti lo scopo di questo bonus è garantire alle famiglie un abbonamento ad internet da almeno 30 Mbps in download per 24 mesi.

Le agevolazioni per chi abita in Puglia

La cosa positiva di questi bonus è che il primo gestore a cui si richiede lo sconto non potrà fare nessuna attività di blocco se poi la famiglia decide di cambiare gestore. Dunque il bonus da 300 euro può seguire la famiglia anche su più gestori. Per poter richiedere il bonus PC da 500 euro bisogna avere un ISEE entro i 9mila euro e bisogna essere residenti in Puglia. Infatti è la regione Puglia ad aver erogato il bonus da 500 euro. Esattamente come la stessa regione Puglia è ad oggi la prima ad essere partita con il reddito energetico.

Quindi si tratta sicuramente di due bonus che possono potenziare molto la dotazione tecnologica di tante famiglie nostrane.

