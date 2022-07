Carfagna incontra i presidenti di Confindustria del sud, Fontana (Puglia): "Bene il tavolo sulle Zes"

"Ringrazio il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna per la preziosa disponibilità a collaborare con Confindustria attraverso la costituzione di un tavolo di confronto permanente per dare alle Zone Economiche Speciali il decisivo impulso che attendevamo da anni”. È soddisfatto il Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, dopo l’incontro tenutosi oggi a Roma con il Ministro Carfagna che ha voluto confrontarsi con i Presidenti delle Confindustrie regionali del Sud, guidati dal vicepresidente e responsabile per le politiche di Coesione Vito Grassi, il direttore dell'Agenzia per la Coesione Paolo Esposito e i Commissari delle ZES.

“Il Ministro Carfagna ha assicurato maggiori semplificazioni e certezza dei tempi: siamo nella fase di piena operatività – ha continuato Fontana – un processo la cui conclusione metterà a valore le ZES affinchè diventino un effettivo strumento di attrattività e di sviluppo per i nostri territori e le nostre imprese, rafforzandone la competitività in questo momento difficile. Il confronto periodico sarà fondamentale per evidenziare punti di forza e criticità accelerando le procedure amministrative, eliminando gli adempimenti superflui, semplificando le fasi di pianificazione, programmazione e progettazione. Ringrazio anche i Commissari per il lavoro che stanno compiendo e in particolare Manlio Guadagnuolo e Raffaella Gallucci, Commissari delle due ZES interregionali, la Ionica Interregionale Puglia-Basilicata e la Adriatica Interregionale Puglia-Molise”.

