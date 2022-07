Puglia, Emiliano: Ibm raddoppia organico

"Anche Ibm conferma le previsioni sullo sviluppo dell'economia pugliese. Grazie alle politiche che abbiamo sviluppato, senza trionfalismi, la Puglia è diventata una delle regioni dove le previsioni di sviluppo imprenditoriale sono le più forti. Ibm non poteva mancare, raddoppiando l'organico: il che significa tenere e riportare a casa tante persone che ovviamente non vedono l'ora di tornare in Puglia, perché qualsiasi cosa qui viene meglio e ha più fortuna". Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina al taglio del nastro della ristrutturata sede di Bari del Client Innovation Center, azienda del gruppo Ibm, attiva nel capoluogo pugliese dal 2019, che si occupa della realizzazione di soluzioni innovative per i clienti Ibm ed è parte integrante di Ibm Consulting, con una rete di più di cento sedi in tutto il mondo.

