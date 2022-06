Contributi affitti per famiglie in difficoltà. Dalla Regione Puglia arrivano 6,8 milioni

Un aiuto alle famiglie in difficoltà per contribuire a pagare gli affitti. L’assessorato all’Ambiente e alle Politiche Abitative della Regione Puglia ha completato l’erogazione dei contributi spettanti per il sostegno ai canoni di locazione in favore dei Comuni in regola con l’istruttoria. A disposizione ci sono 6,8 milioni in favore di 35 Comuni pugliesi, che si aggiungono ai 131 Comuni verso i quali sono già state effettuate liquidazioni e pagamenti. Nel 2022 sono stati 174 i Comuni beneficiari del contributo, consistente in € 12.535.726,80 di risorse statali e € 10.000.000,00 di cofinanziamento regionale, ai quali si aggiungono i fondi del bilancio autonomo, pari a € 400.000,00, e le economie degli anni precedenti, per un totale di € 23.473.431,84 di fondi a disposizione.

“Il contributo affitto è un bonus economico che aiuta i nuclei familiari nel sostenere la spesa per l’affitto quando questa incide notevolmente sul reddito familiare – ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, Anna Grazia Maraschio -. I fondi sono erogati dallo Stato e nel corso degli anni sono stati incrementati con fondi regionali, anche quando il contributo statale si è azzerato. L’azione svolta dall’Assessorato nel definire in maniera puntuale le procedure di sostegno è stata fondamentale in questo momento storico, dopo i disagi sociali vissuti a causa della pandemia da Covid 19, in cui molte famiglie hanno subito anche la perdita del lavoro e di un’occupazione stabile. L’intenzione del nostro Assessorato è quella di potenziare e sostenere azioni di questo tipo, anche attraverso collaborazioni sinergiche a tutti i livelli di governance: nazionale, regionale e soprattutto comunale”.

Le risorse messe a disposizione dallo Stato nel corso dell’anno 2022 ammontano a complessivi 330 milioni di euro, che saranno oggetto di decreto di riparto da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Grazie alla segnalazione della Regione Puglia in sede di coordinamento interregionale, il riparto terrà conto di una premialità per le Regioni che nel corso degli anni hanno cofinanziato il fondo, con un incremento considerevole delle risorse in favore della Puglia.

