Bari, per la rassegna “I solisti” ecco Maria Giaquinto al teatro Abeliano l’1 dicembre

Ottavo appuntamento con la rassegna “I solisti” al Teatro Abeliano di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Giovedì 1° dicembre alle ore 21 sarà in scena Maria Giaquinto in "Vita da artista"

Pablo Picasso diceva che “Ogni bambino è un artista. Il problema è poi come rimanere un artista quando si cresce”.

Ma cos’è un artista? Essere artisti è un impegno che va aldilà dell’idea che se ne ha comunemente. Entrare nell’arte significa rendere arte il quotidiano, aprirsi a possibili scoperte, agli infiniti modi di guardare le cose e le persone. Quello dell’artista, dunque, è un modo di vivere, di osservare, interpretare la realtà, anche quella più nascosta, impensabile, indicibile.

Maria Giaquinto, dunque, guiderà in un viaggio sentimentale, tra il serio e il faceto, attraverso esperienze, testi, autori, canzoni, racconti di vita e di formazione, alla ricerca del senso della parola “Artista”.

“I solisti” è giunto alla sua edizione: la rassegna speciale di lezioni/spettacolo tenute da nove artisti della scena pugliese contemporanea, è ideata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Un ciclo di appuntamenti settimanali che per nove giovedì consentirà al pubblico di incontrare in modo 'ravvicinato' e informale tanti maestri pugliesi del Teatro contemporaneo, offrendo di volta in volta, sotto forma di lezione/spettacolo, i propri metodi e trucchi del mestiere, curiosità e aneddoti, saggi del proprio stile e work in progress, brevi anticipazioni di piéce in studio. Come di consueto con la possibilità di interagire con il pubblico, rispondendo alle eventuali domande e perfino incorporandolo nella performance.

