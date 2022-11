Fondazione Petruzzelli: al via a Bari “Aus Italien”, primo appuntamento dedicato ad Azio Corghi

La Fondazione Petruzzelli di Bari continua a portare avanti i programmi multimediali, in aggiunta agli aventi in presenza che stanno riscontrando grande successo di pubblico. Dal primo weekend di novembre, infatti, sulle piattaforme digitali del Teatro Petruzzelli (canale Youtube Fondazione Petruzzelli, pagina Facebook ufficiale e sito www.fondazionepetruzzelli.it) prende il via in streaming la seconda edizione della rassegna “Aus Italien”. L’autore delle musiche del concerto inaugurale è il compositore Azio Corghi. Condurrà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli Ceccherini, voce recitante Anna Caterina Antonacci. Lo streaming del concerto sarà introdotto da una video intervista a cura della giornalista del Sole 24 Ore Carla Moreni. Sul sito della Fondazione (nella sezione Aus Italien) sarà possibile scaricare il pdf del programma di sala a cura del musicologo Gianluigi Mattietti. Il concerto inaugurale propone l’esecuzione di tre composizioni di Corghi: Soffio armonico, per piccola orchestra (1993), Blanquette, per voce recitante e orchestra (2014) e Intavolature, per orchestra (1967).

© Riproduzione riservata