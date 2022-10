Ecco i "Paladini di Puglia": dal 20 ottobre a Bari una meravigliosa mostra sui 40 anni del Granteatrino

Prende il via giovedì 20 ottobre e sarà visitabile fino al 25 novembre, la mostra Paladini di Puglia - storie, manifesti e locandine del Granteatrino, promossa dal Consiglio regionale della Puglia in collaborazione con il Granteatrino Casa di Pulcinella

Sono esposti bozzetti, scene, disegni e sagome, materiali raccolti nel corso di circa quarant’anni di attività teatrale del Granteatrino. Una sezione è dedicata ai materiali di archivio della Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, che ripercorre l’arte antica e rara del Teatro di Figura in Puglia.

Il percorso espositivo sarà affiancato da laboratori, incontri, letture animate: una proposta imperdibile per tutte le età per anticipare i festeggiamenti che il prossimo anno celebreranno i 40 anni di attività del Granteatrino, che ha educato alla bellezza del palcoscenico generazioni di spettatori.

Il progetto si compone di un percorso artistico e teatrale, realizzato nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia, in via Gentile 52 a Bari, finalizzato all’incontro e alla contaminazione di due importanti linguaggi: il Teatro di Figura con Pulcinella e l’arte di Emanuele Luzzati a servizio del Teatro. Una mostra di bozzetti, scene, fondali, locandine, disegni riguardanti il mondo di Pulcinella, San Nicola e i bambini e infine il Mare attraverso l’opera di Emanuele Luzzati a testimoniare una possibile contaminazione tra le culture dei popoli del Mediterraneo. Autentici Paladini di Puglia i soggetti e i temi menzionati, ben si inseriscono nel quadro di una Cultura riconoscibile e identitaria della intera comunità pugliese.

Tra i protagonisti della mostra Pulcinella, maschera italiana nata nel Mediterraneo, espressione della filosofia popolare, delle nostre tradizioni e del nostro teatro finendo per rappresentare l’Italia all’estero, nei più importanti palcoscenici non solo europei.

Annoveriamo anche San Nicola tra i Paladini di Puglia: un omaggio alla nostra città e alla Puglia sono i disegni di Emanuele Luzzati che illustrano le più celebri leggende fiorite in ambiente medioevale su San Nicola, patrono della città di Bari, noto in tutto il mondo.

Il Mare, paladino per eccellenza della Puglia. La narrazione mitica di Bari e della Puglia è densa di marinai e naviganti, miracoli e piccole odissee che segnano l’immaginario di una città-porto. Il mare rappresenta per la Puglia un orizzonte mitico, un confine geografico, una risorsa ecologica, un transito o un destino, spesso anche drammatico.

Una esposizione interattiva, di libera fruizione, dove giocare, esplorare, curiosare a misura di grandi e piccoli, dove non ci sarà tempo per annoiarsi.

Ovviamente, in un museo così non possono mancare laboratori e attività per i bambini.

Anche le scuole della Regione saranno coinvolte nel progetto, una per provincia sarà ospite a cura del Consiglio regionale: a loro sono destinate visite guidate e animate e la narrazione teatrale con burattini e oggetti di scena tratte da alcuni classici intramontabili: i Paladini di Puglia protagonisti dell’itinerario artistico e culturale prenderanno vita attraverso letture animate dai burattinai del Granteatrino. Alle scuole quindi saranno dedicati anche laboratori artistici ed espressivi per rispondere alla domanda di approccio creativo al patrimonio artistico materiale e immateriale della Puglia e dei suoi Paladini di cui il Teatro Casa di Pulcinella è conservatore e vivificatore.

L’esposizione è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

