Bari, il 17 e 18 ottobre in scena “Puzzle” al Teatro Abeliano

Il 17 ed il 18 ottobre va in scena “Puzzle”, atteso spettacolo in programma al Teatro Abeliano di Bari. Ideato e diretto da Elisa Barucchieri, vedrà protagoniste i danzatori Fabiana Mangialardi, Andrea Biagioni e Moreno Guadalupi. Lo spettacolo propone un labirinto di voci, narrazioni in danza che si incontrano, incastrano, scontrano, accompagnano. Ogni volta raccontano una relazione nuova, una storia particolare, ogni commistione crea un’alchimia nuova, una storia speciale e unica.

Cogliendo ispirazione dai lavori di Calvino, Puzzle è come l’incontro al Castello dei Destini Incrociati, come la condivisione nella Taverna: una serie di racconti specifici e personali, che traggono spunto dallo stesso numero finito di elementi, per moltiplicarsi in infinite storie nuove e differenti. A ognuno, la propria voce: a ogni spettatore la propria interpretazione.

Italo Calvino ci regala uno spunto infinito, un rebus, un enigma che sfida ogni lettore a un esercizio di consapevolezza attivo e propositivo.

Puzzle accoglie la sfida e riporta le domande al corpo, al movimento, all’incontro, all’incastro con l’altro.

