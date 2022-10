Sabato 8 e domenica 9 ottobre al teatro Casa di Pulcinella, un classico amatissimo: I tre porcellini

Un lupo allergico e canterino, una gazza che predice il futuro, due uccellini innamorati e, alla fine, i tre porcellini: ecco i protagonisti di una storia sempre amatissima dai bambini. Lo spettacolo di pupazzi e attori, curato dal Granteatrino, andrà in scena al Teatro Casa di Pulcinella sabato 8 e domenica 9 alle 18 con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti, scene a cura di Anna Chiara Castellano Visaggi, burattini e pupazzi di Lucrezia Tritone, per la regia di Paolo Comentale.

La favola dei tre porcellini nasce da un antico racconto popolare inglese e rappresenta in modo evidente il momento della crescita del bambino. Un lupo allergico e canterino, una gazza che predice il futuro a prezzi modici, due uccellini innamorati persi e, alla fine, i tre porcellini: ecco i personaggi che intratterranno il pubblico. Pupazzi animati a vista da sembrare veri, musiche e canzoni coinvolgenti, case e casette che si montano e si smontano in scena sotto gli occhi divertiti degli spettatori e tanto altro ancora. Questi gli ingredienti più importanti della nostra messa in scena che, grazie ad un ritmo originale e incalzante, vive come sempre dell’appassionata e gioiosa partecipazione del pubblico di ogni età.

L'intento della messa in scena è di divertire il pubblico dei più piccoli usando pupazzi e oggetti di scena esplorando, con stupore e meraviglia, le tante possibilità del teatro d'animazione. La celebre storia dei tre porcellini, delle tre casette e del lupo cattivo nasconde un insegnamento profondo: solo lavorando intensamente e con impegno e dedizione si possono ottenere risultati stabili e duraturi nel tempo. La "morale" resta tutta, ma si è voluto privilegiare in questa messa in scena l'energia inesauribile del buonumore, delle risate, dei tempi comici nei quali, come sempre, i bambini si confermano maestri impareggiabili.

