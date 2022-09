Bari, al teatro Petruzzelli l'anteprima della stagione della Camerata barese

Il 27 settembre al Teatro Petruzzelli l’anteprima della stagione della Camerata barese con il ricordo di Pino Daniele. Un’opera che vuole essere anche cameristica, un dialogo tra le diverse sfumature degli strumenti per un delicato omaggio al repertorio di Pino Daniele, sarà in scena il 27 settembre al Teatro Petruzzelli, come anteprima dell’81esima stagione cameristica a Bari.

Un progetto ad ampio raggio che vede protagonisti collaboratori e amici storici dell’indimenticato cantautore napoletano: l’evento vedrà, infatti, protagonista innanzitutto il maestro Paolo Raffone, che ne ha curato gli arrangiamenti, nonchè la voce solista di Michele Simonelli, insieme ad altri straordinari musicisti. Un’Ensemble che darà vita in forma concertistica ai brani più noti di Pino Daniele, senza tradire la passione e il calore originari, che hanno trovato nella terra napoletana la propria origine e lo slancio per colorarsi nel tempo di nuove sonorità, blues e mediterranee. Un concerto da non perdere, in cui farsi accompagnare da note divenute memorabili. Un’anteprima di grande Musica che darà il via alla stagione della Camerata barese, ricca di appuntamenti ed interpreti di spicco.

© Riproduzione riservata