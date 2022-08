Bari, morto il pittore Gennaro Piccinni noto come "il fiammingo delle Puglie"

Addio al noto pittore barese Gennaro Piccinni. L' artista di fama nazionale aveva 89 anni, era noto come il "fiammingo delle Puglie" per la sua tecnica mista su cartoncino. Era nato a Bari il 20 luglio del 1933 e dopo un esordio astrattista negli anni '50 entrò a far parte dei "pittori del Naviglio" a Milano, assieme a Crippa, Fontana ed altri. La sua cifra stilistica acquisita negli anni gli è valsa il soprannome di "Fiammingo delle Puglie": i soggetti delle sue opere spesso sono stati legati a rivisitazioni di scorci pugliesi e baresi. Alcuni dei suoi dipinti a tema religioso fanno parte del patrimonio artistico dei Musei Vaticani.

