Un TikTok in dialetto tarantino per promuovere il Ferragosto al MarTa

Che il Museo Archeologico Nazionale di Taranto abbia sempre creato un rapporto stretto con il territorio che lo ospita è ormai noto. L'idea del Museo inclusivo in questi anni di museo ad autonomia speciale - avviato con la direzione di Eva Degl'Innocenti il primo dicembre 2015 - ha riguardato anche il pubblico di prossimità in tutte le modalità di interazione con le comunità di Taranto e della Puglia in generale, creando una politica culturale di Museo aperto e co-creatore di valore culturale. Pertanto, il MArTA ha deciso di "celebrare" questo rapporto stretto con le comunità anche con un simpatico TikTok dedicato al programma di Ferragosto per spiegare le modalità di accesso al programma della giornata del15 agosto che prevede peraltro tre slot d'ingresso con visite guidate incluse nel costo del biglietto di ingresso. La Direttrice Eva Degl'Innocenti ha sempre voluto valorizzare anche il patrimonio culturale immateriale della lingua tarantina. E' nato così il video di 30 secondi che spiega come effettuare la prenotazione al MArTA attraverso il servizio di e-ticketing del sito shopmuseomarta.it. Il breve filmato è tutto da gustare. Una voce guidata spiega in italiano e in tarantino le faq tipiche richieste dal pubblico di visitatori interessati a visitare uno dei Musei archeologici più importanti del mondo, e termina con lo slang usato dai tarantini per salutarsi tra amici, ovvero un "cià bell cià".

Ferragosto: musei, castelli e parchi aperti in Puglia

Un tuffo nelle atmosfere senza tempo della storia, alla scoperta della bellezza diffusa della terra di Puglia. È quanto prevede il cartellone di aperture straordinarie di Musei, Castelli e Parchi Archeologici pensato per non deludere le aspettative di cittadini e turisti durante il lungo weekend festivo di ferragosto; una due giorni per avvicinare intere famiglie a microcosmi di arte e cultura, tessuto identitario del territorio. Domenica 14 e lunedì 15 agosto i luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Puglia indicati in tabella, accessibili secondo il consueto piano tariffario, si fanno allo stesso tempo meta per flussi di visitatori lontani e di prossimità, nonché occasione per scoprire in lungo e in largo la regione per eccellenza vocata al turismo. La giornata di chiusura settimanale, prevista in molti dei siti proprio il lunedì, è stata dunque annullata o differita, a vantaggio della fruizione. «Nei giorni in cui è maggiore la presenza di turisti italiani e stranieri, non potevamo che promuovere la più ampia fruizione possibile dei nostri luoghi - commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri -Ringrazio il personale di ogni singolo sito per lo sforzo messo in campo anche in questa occasione».

© Riproduzione riservata