Bari, al Teatro Casa di Pulcinella il 6 luglio ecco Lupo Lupastro

Prosegue l’intensa settimana della rassegna “Estate a Teatro con i piccoli”, programmata dal Teatro Casa di Pulcinella. Giovedì 7 luglio alle ore 18.30 si svolgerà lo spettacolo “Lupo Lupastro – Room to play”. La trama si apre con una domanda: Nella notte buia e scura, chi verrà a farci paura?

Il Lupo, ovviamente, il più cattivo dei cattivi, feroce, furbo e affamato. Ma è davvero così terribile? La storia insegna ad affrontarlo faccia a faccia, in uno spettacolo ricco di risate e divertimento, le armi più efficaci contro la paura e la noia. La finalità è trasformare insieme il terribile ululato dell'animale più feroce del bosco in un inno alla gioia, alla risata, al coraggio, le armi necessarie per affrontare i cattivi, i lupi veri che si incontrano nelle storie come nella vita di tutti i giorni. Due personaggi, due attori, Carmen e Rustichello, si danno appuntamento nel bosco per cercare di incontrare il più affascinante dei personaggi delle storie, il Lupo. E per esorcizzare le paure in un momento storico in cui ci sarebbe tanto bisogno di spensieratezza.

