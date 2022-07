Puglia, la regione sviluppa l'export verso Austria: è in crescita del 58,4%

La Puglia valorizza le proprie eccellenze a Vienna nel corso di un evento interamente dedicato, dal titolo 'La Puglia, Regione dai molti talenti', in programma all'Istituto italiano di Cultura (Ungargasse 43). In calendario, domani 4 luglio, dalle 18,00 alle 20,30, la manifestazione si svolgerà alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Austria, Stefano Beltrame, e del direttore dell'Istituto italiano di Cultura a Vienna, Fabrizio Iurlano. Obiettivo dell'evento presentare e valorizzare le attività che la Regione Puglia sostiene e promuove in Italia e all'estero in prospettiva sia culturale che economica. Temi centrali la ricerca e l'innovazione in Puglia, con la presentazione della nuova Strategia pugliese di specializzazione intelligente, e l'aerospazio, sotto il profilo delle molteplici opportunità che offre, spesso trasversali a economia e cultura. Ad organizzare l'evento la Regione Puglia (Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione), l'Ambasciata d'Italia in Austria e l'Istituto italiano di Cultura a Vienna.

© Riproduzione riservata