Manfredonia, botte da orbi tra bande di ragazzi davanti a un locale

Sono scattati i sigilli per un locale nel Foggiano dopo le ripetute risse scoppiate proprio davanti al locale. Lavoro intenso per i militari del Comando di Manfredonia, impiegati in un articolato servizio straordinario di controllo del territorio mediante pattuglie con finalità di prevenzione finalizzate a reprimere qualsiasi forma di illegalità, garantendo quella instancabile e perpetua vicinanza a tutti i residenti e turisti arrivati nel Gargano per trascorrere un periodo di riposo. A supporto dei reparti territoriali dell’Arma hanno operato le Squadre di Intervento Operativo, unità distaccate sul territorio provinciale e appartenenti all’Organizzazione Mobile, che hanno eseguito numerosi controlli e perquisizioni, sia domiciliari che personali e veicolari, nonché effettuato attenta vigilanza sulla movida giovanile soprattutto nel fine settimana.

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di un locale presente in Manfredonia ove, nel corso degli ultimi mesi ed in particolare nel precedente fine settimana, si sono verificate violente risse che hanno visto coinvolte diverse persone ed in particolare giovanissimi. Il provvedimento, emesso dal Questore di Foggia, è stato richiesto dai militari dell’Arma.

© Riproduzione riservata