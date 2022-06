Bari, torna "Il Gatto con gli stivali" alla Casa di Pulcinella

In una settimana particolarmente ricca di eventi per i più piccoli, il Teatro Casa di Pulcinella prepara un appuntamento tradizionalmente gradito al pubblico dei bambini. Per la rassegna “Il Teatro non va in vacanza”, infatti, a grande richiesta sarà proposto giovedì 30 giugno alle 18,30 l’intramontabile “Il gatto con gli stivali”, prodotto dal Granteatrino.

La trama ripercorre la celebre fiaba: un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale compongono la coppia scenica che guida le vicende dello spettacolo, tra amore, furbizia e generosità. Uno spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati, si animano in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti.

Come di consueto, burattini e attori daranno vita alla scena, con animazioni ed interpretazioni magistrali che da sempre conquistano i bambini dai cinque anni in su. E per chi ha partecipato al laboratorio organizzato martedì 28 giugno c’è una sorpresa speciale: l’ingresso, infatti, sarà gratuito e non al consueto prezzo di cinque euro.

