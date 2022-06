Il libro possibile dedicato a Lucio Dalla. Il Festival torna a Polignano e Vieste

Sarà dedicata al grande cantautore bolognese Lucio Dalla, cittadini onorario di Vieste, la 21/a edizione del Libro Possibile, il festival pugliese della lettura che anche quest'anno alle quattro serate nella tradizionale sede di Polignano ne aggiunge altre quattro a Vieste. Come ha spiegato la direttrice artistica Rosella Santoro, saranno oltre 250 gli ospiti che si alterneranno sui palchi nella presentazione di libri ma anche in dibattiti di attualità, dalla guerra, alla pandemia, all'ambiente. Da segnalare due anteprime mondiali con Richard Osman che presenta il suo ultimo libro 'Il colpo che mancò il bersaglio' , e Abir Mukherjee, che porterà il suo 'Le ombre degli uomini', entrambi editi da SEM ed in uscita a settembre.

Alla presentazione dell'evento si è collegato anche il vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, azienda che per il quinto anno consecutivo è main sponsor della manifestazione. Presenti anche il governatore Michele Emiliano e i sindaci di Bari e Vieste. Tra gli ospiti istituzionali attesi anche il presidente della Camera, Roberto Fico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Il festival si terrà a Polignano il 6, 7, 8 e 9 luglio, per poi spostarsi a Vieste il 21, 22, 28 e 29 luglio.

