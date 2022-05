Tris d’assi a Vico del Gargano: Panariello, Frassica e De Sica!

Sono tre gli appuntamenti che il Comune di Vico del Gargano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese ha deciso di organizzare per l’estate 2022. Artisti di caratura nazionale come Giorgio Panariello, Nino Frassica e Christian De Sica insieme a Pino Strabioli saliranno sul palco che sarà allestito nell’anfiteatro comunale per divertire con i loro show il pubblico. Il 12 luglio con l’attore e comico toscano Giorgio Panariello e il suo spettacolo “La favola mia”. Il 3 agosto con Nino Frassica in “Nino Frassica& Los Plaggers Band Show Tour". E infine il 22 agosto ci sarà Christian De Sica con Pino Strabioli in “Una serata tra amici”.

«Dopo due anni, Vico torna a ospitare eventi e artisti di primissimo piano. Abbiamo una lunga e vivace tradizione in tal senso e crediamo fermamente che questi appuntamenti siano fondamentali da un lato per promuovere il territorio, dall’altro per stimolare la crescita culturale del tessuto cittadino. Ringraziamo il Teatro Pubblico Pugliese al quale ci lega, negli anni, una collaborazione sempre molto positiva» commenta Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano.

