Super Fiorello: a Bari ultime due date da tutto esaurito al Teatroteam

Tutti pazzi per Fiorello. Lo spettacolo dello showman siciliano “Fiorello presenta Fiorello” ha letteralmente conquistato il pubblico barese nella prima serata, svoltasi il 25 aprile al Teatroteam. Un successo che di certo sarà replicato oggi e domani, sempre alle 21. Rosario Fiorello, infatti, torna in teatro con una verve e un’ironia graffiante immacolata. E lo fa nel suo inimitabile stile. Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico dal vivo dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show.

Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman. Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e pungente dell’artista sull’Italia e sugli italiani.

