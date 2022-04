Bari, Chiara Tagliaferri racconta l’universo di Diabolik al Teatro Kismet

Le origini dell’universo di Diabolik si disvelano sul palco del Teatro Kismet nell’appuntamento di chiusura di Viaggio in Italia, rassegna a cura del presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia. Martedì 12 aprile alle ore 21 sarà ospite dell’Opificio delle Arti barese Chiara Tagliaferri per un incontro ispirato al suo podcast Les Diaboliques, prodotto da Storielibere.fm.

Parole e immagini per ritrarre Angela Giussani - creatrice del più famoso ladro ‘in nero’ italiano – e la sorella Luciana, un duo di imprenditrici dall’intuito straordinario. Due donne che, come racconta la giornalista e autrice radiofonica, “si sono prese tutte le luci che meritavano, regalandoci le migliori tenebre di sempre”. Chiara Tagliaferri è nata a Piacenza e ha lavorato a lungo come autrice di trasmissioni radiofoniche di successo per Radio2, dove si è occupata di cinema, musica e spettacolo. Ha collaborato con artisti come Malika Ayane, Virginia Raffaele, Giovanni Veronesi, Andrea Delogu, Asia Argento. Ha collaborato alla prima edizione del Festival “L’Eredità delle donne”, che si è svolta a Firenze a settembre del 2018, con Serena Dandini come direttrice artistica. Attualmente è una delle autrici di Storielibere.fm. È autrice con Michela Murgia del progetto “Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi”, il podcast di Storielibere.fm, in cui vengono raccontate le storie di donne che hanno cambiato la storia, e anche un po’ il mondo, rendendolo un posto migliore. È inoltre autrice con Melissa P. del podcast “Love stories”, sempre per Storielibere.fm.Morgana è diventato un libro, firmato da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri (Mondadori, 2019). Scrive per Domani ed è stata premiata come Women in Cinema Award durante l’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

