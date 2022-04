Pauroso scontro sulla Leverano-Porto Cesareo, un ferito

Pauroso schianto frontale nel Salento sulla strada provinciale che collega Leverano alla marina di Porto Cesareo. Ma fortunatamente senza gravi conseguenze. A rimanere coinvolte nell'incidente stradale sono state due automobili: una Mercedes classe A ed una Fiat Panda. Ad allertare immediatamente i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, preoccupati della pericolosità del sinistro, avvenuto precisamente in contrada "Pittuini", in agro territoriale ricadente nel comune di Nardò. Sul posto sono giunte le ambulanze dei vigili del fuoco che hanno trasportato un ferito in codice giallo presso il primo nosocomio disponibile. Traumi più lievi, shock e tanta paura oltre a ferite lievi per gli altri occupanti delle automobili coinvolte.

