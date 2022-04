Ghost, il musical: doppio appuntamento al Teatro Team di Bari

Ha commosso tutto il mondo. Rivelando la dolcezza di Demi Moore e la simpatica di Whoopy Goldberg. Ora il cult movie “Ghost – Fantasma” diventa un musical che riscuotendo un trascinante successo. Un appuntamento, quindi, da non perdere che arriva a Bari in questo fine settimana. Sarà il Teatro Team ad ospitarlo con due spettacoli: sabato 9 aprile alle 21 e domenica 10 aprile alle 18,30.

Trasposizione fedele della straordinaria pellicola della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, “Ghost” è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin. Un’appassionante storia d’amore, capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e commedia si mescolano con successo anche nella riuscita di questo musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora. Non poteva ovviamente mancare il motivo trascinante dello straordinario “soundtrack”, ovvero l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers.

© Riproduzione riservata