Bari, il “menestrello” Flavio Oreglio al Teatro Forma l’8 aprile

Venerdì 8 aprile al teatro Forma di Bari, un nuovo appuntamento di “Risollevante Cabaret Teatro 2022”, rassegna diretta dall’Associazione Culturale Sirio, il cui presidente è Giovanni Tagliente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Echo Events diretta dal presidente Donato Sasso, nel quale si esibirà Flavio Oreglio, con lo spettacolo “Appunti, spunti & disappunti”.

Estensione live del blog omonimo, lo show proposto dal noto comico, conosciuto per le sue poesie catartiche, è un classico one man show che appartiene al genere teatro‐canzone ed è una sorta di pinacoteca, dove Oreglio colloca, una dopo l’altra, come una serie di quadri d’autore, dissertazioni satirico‐umoristiche di varia natura. Ne scaturisce una performance variegata, sempre in bilico tra il serio e il faceto, dove la parola regna sovrana, grazie a uno spazio scenografico spoglio, che crea la giusta dimensione d’ascolto per la sua più completa fruizione. Del resto, come ha sempre dimostrato, Oreglio è un menestrello cantastorie, un artigiano della parola, e ne parla in questi termini.

Laureato in biologia con specializzazione in ecologia, è stato insegnante di matematica e scienze. Pianista e chitarrista, cantautore e appassionato del genere musicale ragtime, dal 1985 si è dedicato allo spettacolo, vincendo il “Premio Rino Gaetano” e pubblicando alcuni album musicali per l’etichetta discografica Cloudisque/Emi.

Al Forma grazie alla forza delle parole e alla magia del racconto, Oreglio trascinerà lo spettatore in una vera e propria scorribanda nel territorio dell’attualità, per scoprire, attraverso una miriade di piccole e grandi contraddizioni, come l’uomo, per quanto moderno e tecnologico, sia in fondo sempre nudo e primordiale nelle sue relazioni essenziali con sé stesso con gli altri e con il mondo.

© Riproduzione riservata