Bari, la pianista Angela Hewitt in concerto il 7 aprile al Petruzzelli

Nell’ambito della stagione Concertistica 2022 giovedì 7 aprile alle 20.30 al Petruzzelli di Bari è in programma il recital della pianista di fama mondiale Angela Hewitt.

si esi propone: Quattro duetti, BWV 802-802, Diciotto piccoli Preludi, Fantasia e Fuga, in la minore, BWV 944, Ouverture in stile francese, in si minore, BWV 831, Concerto italiano, in Fa maggiore, BWV 971.

Tra le pianiste più apprezzate a livello mondiale Angela Hewitt tiene recital e collabora con le più importanti orchestre d’Europa, Americhe, Australia e Asia. Le sue esecuzioni delle opere di Bach l’hanno consacrata una delle attuali interpreti di riferimento. Nata in una famiglia di musicisti, ha iniziato a studiare pianoforte a tre anni, esibendosi in pubblico a quattro e vincendo l’anno dopo la prima borsa di studio. Ha studiato al Royal Conservatory of Music di Toronto e si è diplomata all’Università di Ottawa con Jean-Paul Sevilla. Ha vinto molti Concorsi in Europa, Canada e Stati Uniti, ma con il trionfo alla Toronto Bach Piano Competition ha dato inizio alla sua carriera internazionale.

