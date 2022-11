Lecce, rapina a mano armata in una gioielleria: è caccia alla banda

Rapina a mano armata in una delle gioiellerie alla periferia di Lecce: in tre fanno irruzione con pistole e martello e scappano con monili e contanti. Caccia alla banda di rapinatori che, intorno alle 9 e un quarto di questa mattina, si è presentata nella rivendita di preziosi “Stroili”, all’ingresso del centro commerciale “Mongolfiera” per mettere a segno un colpo. In due armati di pistole e un terzo con un martello tra le mani, hanno infatti minacciato le commesse e poi prelevato merce e denaro, il tutto per un valore ancora in fase di quantificazione. Sono poi fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata, e poi rinvenuta nelle campagne tra Lecce e Novoli, in via dell'Agricoltura, completamente bruciata. I malviventi si sono disfatti delle tracce, distruggendo il veicolo. Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri della compagnia di Lecce, sopraggiunti per i rilievi e per ascoltare i testimoni dell’accaduto. I tre, forse aiutati da un quarto complice, avevano però i volti resi irriconoscibili e travisati: non è stato al momento dunque possibile recuperare i loro tratti somatici. Ma nelle mani degli investigatori dell’Arma sono già finiti i filmati estrapolati dalle telecamere.

