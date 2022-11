La gip del Tribunale per i minorenni di Bari Patrizia Famà ha convalidato l’arresto del 17enne reo confesso di aver ucciso il 21enne Nicola Di Rienzo perché questi - secondo il racconto del ragazzino - pretendeva che rubasse per lui. Il giudice ha confermato la detenzione in carcere del presunto assassino

