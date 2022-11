Trani, liceale 14enne muore per arresto cardiaco nella notte

Una ragazza di origine nordafricana di 14 anni, che frequentava il Liceo Francesco De Sanctis, indirizzo Scienze umane, è morta nella notte per arresto cardiaco e cause ancora da accertare. Allo stato le informazioni sono frammentarie e si sa solo che la giovane si sarebbe sentita male ieri sera.

Stamani, dopo il suo decesso, è stato informato il Pronto intervento sociale per sostenere la mamma dopo lo shock. Il nucleo familiare risulterebbe noto ai servizi sociali.

