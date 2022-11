San Severo, giovanissimo muore durante una partita calcetto

San Severo sconvolta per la morte del 23enne Filippo Cardillo, deceduto in seguito ad un malore durante una partita di calcetto. “Un altro fulmine a ciel sereno sconvolge la nostra comunità – si lette sulla pagina Facebook San Severo città -. Ieri sera, durante una partita a calcetto, Filippo Cardillo di 23 anni stramazza al suolo colpito da un malore. Un ragazzo d’oro, buono e socievole. Tutta la sua devozione per la Vergine del Santo Rosario è cristallizzata in questo scatto. Riposa in pace Filippo”. I funerali domani 30 novembre alle ore 11 in Cattedrale.

