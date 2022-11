Foggia, multe e sequestri della Polizia Locale alla Fiera di Santa Caterina

Intensi controlli da parte della Polizia Locale per la Fiera di Santa Caterina a Foggia. Oltre ai consueti servizi di polizia commerciale e di viabilità, gli agenti hanno effettuato una costante attività volta al rispetto delle norme del Codice della Strada e al contrasto all’abusivismo commerciale.

Sanzionati veicoli in sosta irregolare e parcheggiatori abusivi per la violazione all’art. 7/c15bis del CdS, sequestrati giocattoli sprovvisti del marchio CE e 260 paia di calze vendute abusivamente nell’area mercatale in violazione al Codice del Commercio. Sottoposte a sequestro anche 50 paia di scarpe con noti marchi contraffatti.

