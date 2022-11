Coronavirus in Puglia, quasi 500 nuovi casi: a Lecce focolai in Rsa

Sono 468 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in PUGLIA nelle ultime ore. Si tratta dell'11,85% dei 3.948 test processati. La provincia in cui è stato rilevato il numero più alto di nuovi positivi è Lecce in cui si contano 165 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono le province di Bari con 111 nuovi contagiati, Taranto con 55, Brindisi e Foggia con 48 casi ciascuno e Bat con 35. Altri 5 casi riguardano residenti fuori regione mentre di un altro non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 14.045 di cui 213 ricoverati in area non critica covid (7 in più rispetto a ieri) e 11 in terapia intensiva. La vittima del virus è una che fa salire a 9.266 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Sono 15 le Rsa e Rssa della provincia di Lecce con ospiti positivi al coronavirus di cui 6 con più di 10 casi e 4 con più di 20 casi. Lo rende noto la Asl salentina spiegando che tra le più colpite c'è la Rsa "Villa Santa Lucia" di Scorrano dove su 30 ospiti 29 sono risultati positivi. Di questi, tre sono morti, 2 sono stati ricoverati in ospedale, uno di loro non era vaccinato, l'altro non aveva completato il ciclo primario di vaccinazione. Gli altri, ancora in struttura, sono monitorati da medici e infermieri del distretto socio sanitario di Maglie. "Grazie al vaccino le forme più cruente dell'infezione sono meno diffuse ma tra i soggetti più esposti e a rischio ci sono gli anziani. Per loro la campagna vaccinale non si è mai fermata e proprio in queste settimane il dipartimento di prevenzione si sta adoperando per la somministrazione della quarta dose per gli over 80 e per i soggetti fragili ospiti delle Rsa". Così il commissario straordinario della Asl di Lecce Stefano Rossi che aggiunge: "invitiamo quindi le strutture che, per le ragioni più diverse, non avessero provveduto a organizzare le sedute per la seconda dose di richiamo per gli ospiti a contattare il Sisp del distretto socio sanitario di afferenza. È sempre necessario inoltre che gli operatori sanitari che assistono persone fragili adottino tutti i dispositivi di protezione individuali e che siano comunque vaccinati in linea con le norme della Regione Puglia". È iniziato oggi e si concluderà sabato 17 dicembre - il tour di 13 tappe del camper-ambulatorio medico per la somministrazione del vaccino anti-Sars-CoV-2 e del vaccino anti-influenzale.

