Quattro operai di San Severo coinvolti in un incidente: la loro macchina si ribalta e finisce fuori strada

Sono quattro gli operai di San Severo feriti in un incidente accaduto questa notte, in Molise, nel territorio di San Martino in Pensilis sulòla Provinciale 129 a poche ore dall’incidente mortale che aveva provocato la morte di altri tre operai di San Severo. Si tratta questa volta di altri quattro operai, che dalle prime notizie di cui disponiamo dovrebbero essere solo gravemente feriti.

I quattro ragazzi sarebbero dunque stati estratti dalle lamiere delle loro auto dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, insieme agli operatori di primo soccorso del 118, e ai carabinieri che faranno luce sull’episodio.

