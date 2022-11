Auto in fiamme nella notte ad Apricena: danni ingenti alle abitazioni vicine

Un'incendio di un auto questa notte ad Apricena ha semidistrutto anche parte delle abitazioni vicine. In Via Armando Diaz ad Apricena nel foggiano, il rogo che ha avvolto l'auto ha causato danni a due abitazioni danneggiando dispositivi elettronici, portoni e finestre incendiate o danneggiate dal fuoco. Le cause ancora da accertare: l'auto era parcheggiata in strada ed è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri dovranno occuparsi delle indagini del caso.

