Tragico scontro tra un furgone e un camion, 3 morti in provincia di Foggia tra San Severo e Chieuti

Tragico scontro tra un furgone e un camion, 3 morti in provincia di Foggia tra San Severo e Chieuti

SAN SEVERO-CHIEUTI

Tragico scontro tra un furgone e un camion, 3 morti in provincia di Foggia tra San Severo e Chieuti

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16 tra San Severo e Chieuti, nel Foggiano. Per cause da accertare un furgoncino si è scontrato frontalmente con un autocarro che viaggiava nel senso opposto di marcia.