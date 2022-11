Giornata contro la violenza sulle donne, in Puglia aumentano gli accessi ai Cav

In Puglia nel 2021 sono stati 2276 i nuovi accessi ai CAV (Centri Anti Violenza), in aumento rispetto ai 2059 del 2019. I dati sono stati forniti durante la presentazione delle iniziative della Regione contro la violenza di genere. Secondo i dati forniti dai CAV, le donne sono di nazionalità italiana per l’88% dei casi e il 72% ha figli. Fra gli autori delle violenze figurano prevalentemente il partner e l’ex partner, che rappresentano complessivamente l’81,9% dei casi.

Le donne più “esposte” alla violenza sono le coniugate e conviventi (46,5%), seguono le donne nubili e le donne separate/divorziate (24,9%). La violenza è trasversale alle fasce di età, ai titoli di studio, alla condizione lavorativa, anche se la percentuale più alta viene registrata tra donne che hanno età compresa tra i 30 e i 49 anni (56,7%).

